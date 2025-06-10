«Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) и вышла вперед в финале – 2-1. На титул «Пантерс» дают 75%

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Пантерс», начавшие решающую серию с поражения, теперь ведут со счетом 2-1.

После первой игры на титул «Флориды» давали коэффициент 2.60 (34%), сейчас – 1.33 (75%). На трофей «Эдмонтона» можно поставить за 3.30.

Четвертый матч пройдет 13 июня во Флориде.

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