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Лига Ставок представила карточку команды в мобильном приложении

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила новую функцию в своем мобильном приложении, которая позволит игрокам максимально информативно следить за любимыми клубами.

Карточка команды — это единый информационный центр, где собраны все необходимые данные о любимом клубе. Доступ к новой функции реализован максимально просто: достаточно кликнуть на название команды в росписи, линии или турнирной таблице. После этого открывается полноценный информационный центр, где собраны все необходимые данные.

·             Все доступные ставки на предстоящие матчи этой команды в одном месте;

·             Информация о прошедших и будущих играх;

·             Актуальное положение команды в турнирной таблице;

·             Подробная статистика выступлений команды как дома, так и в гостях;

·             Свежие новости и экспертные мнения.

Карточка команды уже доступна для всех пользователей приложения и охватывает ведущие футбольные чемпионаты. Функция позволяет получать всю необходимую информацию о команде в режиме реального времени, не переключаясь между разными разделами приложения.

Запуск карточки команды — это очередной шаг «Лиги Ставок» в развитии современных технологий в беттинге и создании максимально комфортного пользовательского опыта.

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