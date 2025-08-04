РФБ получила 881 млн рублей в качестве отчислений от букмекеров за 2024 год
Российская федерация баскетбола отчиталась о сумме отчислений от букмекеров, полученных за 2024 год.
Согласно данным финансовой отчетности РФБ, федерация получила 881,6 миллиона рублей отчислений за прошлый год.
Самая крупная сумма целевых отчислений была получена во 2-м квартале (230 млн), наименьшие отчисления пришлись на 4-й квартал – 205 млн рублей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РФБ
