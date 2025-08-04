Букмекер 1xbet получил лицензию в Бразилии

Бразильский регулятор SPA выдал лицензию букмекеру 1xbet.

Компания DEFY LTDA, действующая под брендом 1xBet, была внесена в реестр операторов ставок после получения разрешения от Министерства финансов Бразилии. Лицензия действительная до 29 июля 2030 года.

Разрешение на работу распространяется как на онлайн-ставки, так и на наземную деятельность через пункты приема ставок.

С 1 января 2025 года в Бразилии действует регулируемый рынок беттинга. Помимо 1xBet, лицензию в стране получили такие крупные букмекеры, как Betsson, Bet365, Stake и Betfair.

