«Спартак» окажется выше «Локомотива», ЦСКА и «Динамо» по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры

«Спартак» станет лучшей командой Москвы по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры.

После 3 туров красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 4 очками. Все три московских клуба – «Локомотив» (1-е место), ЦСКА (7-е) и «Динамо» (9-е) – располагаются выше «Спартака» в таблице.

Букмекер БЕТСИТИ считает, что команда Деяна Станковича окажется выше «Локомотива» (1.80), ЦСКА (1.85) и «Динамо» (1.65) по итогам сезона РПЛ и станет лучшей московской командой чемпионата.

В 4-м туре «Спартак» сыграет с лидером чемпионата – «Локомотивом».