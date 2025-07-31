Хачанов выиграл 18 матчей подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Навой дают 1.28

Карен Хачанов встретится с Эмилио Навой в 3-м круге турнира в Торонто.

Российский теннисит выиграл 18 матчей подряд в статусе явного фаворита – когда котировался за 1.50 и ниже.

Последнее поражение в таком статусе – от Дэна Эванса (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 4:6) в первом круге US Open-2024. Хачанов в прематче котировался фаворитом за 1.25, но проиграл, ведя 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца в 5-м сете.

Сегодня на победу Хачанова дают коэффициент 1.28, на успех теннисиста из США – 4.30.

Матч состоится 31 июля, начало – в 18:05 мск.