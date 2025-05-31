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«Тула» и «Ленинград» вышли в финал «Кубка Победы-2025» по боксу

По итогам второго этапа четвёртого розыгрыша «Кубка Победы», прошедшего в четверг в Саранске, определились участники решающих поединков. В финале выступят «Тула» (боксёры из Центрального федерального округа) и «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО). В матче за третье место будут боксировать представители команд «Баку» и «Кама» (Приволжский ФО).

«Кубок Победы-2025» посвящён 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабные соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером «Кубка Победы» выступает букмекерская компания «Лига Ставок».

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя – четыре раунда по три минуты. Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге. Действующим чемпионом является команда «Тула», а в первых двух розыгрышах первенствовала «Кама».

«ТУЛА» – «БАКУ» 3:2

До 58 кг: Виталий Бойцов (Балашиха, «Тула») единогласным решением судей победил Залимхана Сулейманова («Баку»);

До 65 кг: Заур Гахраманов («Баку») единогласным решением судей победил Саидамира Салохидинова (Ивантеевка, «Тула»);

До 73 кг: Сергей Собылинский (Белгород, «Тула») большинством решений судей победил Бекзода Хамидова («Баку»);

До 80 кг: Никита Воронов (Белгород, «Тула») за счёт победы в четвёртом раунде одолел Мурада Аллахвердиева («Баку);

Свыше 86 кг: Махаммад Абдуллаев («Баку») за счёт победы в четвёртом раунде одолел Светослава Тетерина (Рязань, «Тула»).

«ЛЕНИНГРАД» – «КАМА» 3:2

До 58 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, «Ленинград») единогласным решением судей победил Амина Абдуллина (Казань, «Кама»);

До 65 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург, «Ленинград») большинством решений победил Даниса Габдрафикова (Уфа, «Кама»);

До 73 кг: Игорь Свиридченков (Воронеж, «Кама») благодаря победе в четвёртом раунде одолел Артура Кулакова (Псков, «Ленинград»);

До 80 кг: Никита Кузьмин (Санкт-Петербург, «Ленинград») единогласным решением судей победил Улугбека Собирова (Узбекистан, «Кама»);

Свыше 86 кг: Денис Козлов (Саранск, «Кама») единогласным решением судей победил Владимира Ермакова (Санкт-Петербург, «Ленинград»).

Суперфинал и матч за третье место пройдут 4 июня в Оренбурге.

«Лига Ставок» является генеральным партнером Федерации бокса России с 2019 года, за это время стороны организовали 5 Чемпионатов России, Кубок России, Кубок Победы и более 30 вечеров профессионального бокса и собрали более 70 тысяч зрителей на аренах по всей стране.

В прямом эфире «Кубок Победы-2025» транслируется на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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