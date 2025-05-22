Клубы из Бундеслиги выиграли 11 из 12 последних стыков с командами из второй лиги. Букмекеры считают, что в этом сезоне тренд прервется

Только одна команда из Второй Бундеслиги с 2013 года смогла выйти в высший дивизион через стыки.

11 из 12 последних стыковых матчей за право выступать в Бундеслиге выиграли клубы высшего дивизиона. «Унион» в сезоне-2018/19 – единственный клуб второй немецкой лиги за 12 лет, добившийся повышения через стыки.

Сегодня в Германии пройдет 1-й переходный матч за выступление в высшем дивизионе в сезоне-2025/26. «Хайденхайм», занявший 16-е место в Бундеслиге, примет «Эльферсберг», ставший 3-м во втором дивизионе.

Букмекеры считают «Эльферсберг» фаворитом стыковых матчей за 1.75. На проход «Хайденхайма» дают коэффициент 2.08.

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