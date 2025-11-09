«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд. 2.60 – продлит серию в гостях против «Балтики»

«Краснодар» сыграет в гостях с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» котируется фаворитом матча у букмекеров с коэффициентом 2.60. На победу «Балтики» дают 3.20, на ничью – 3.10.

«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах. Если калининградцы прервут серию «быков» и как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.53.

Матч пройдет 9 ноября. Начало – в 19:45 мск.

«Ахмат» 4 года не проигрывает «Спартаку». И почти не пропускает