«Благодаря программе ДоброFON порядка 60 миллионов перечисляются в благотворительные фонды каждый сезон». Замгенсека РФС о социальных проектах букмекеров
В РФС рассказали о совместных социальных инициативах с букмекерами.
«Благодаря программе ДоброFON порядка 60 миллионов каждый сезон перечисляются в благотворительные фонды: просто мы умножаем количество болельщиков на стадионе на определенную сумму, и эта сумма передается в фонд.
Можем вспомнить фестиваль «Стальная воля» для людей с ограниченными возможностями или же совместную поисковую операцию с «ЛизаАлерт», когда мы реально находили пропавших людей, разместив их фотографии во время трансляции матча», – сказала заместитель генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС Эрика Сурикова.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «РБ Спорт»
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