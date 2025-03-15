Медведев и Алькарас могут в третий раз подряд встретиться в финале Индиан-Уэллс. Перед турниром букмекеры давали на это 7%
Даниил Медведев и Карлос Алькарас могут встретиться в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В полуфинале Медведев сыграет с Хольгером Руне. Алькарас за место в финале поборется с Джеком Дрэйпером.
Если россиянин и испанец победят, то встретятся друг с другом в третьем финале Индиан-Уэллс подряд.
Даниил – букмекерский фаворит против Руне за 1.56, на победу Карлоса над Дрэйпером дают 1.37. Перед турниром финал Медведев – Алькарас оценивали коэффициентом 14.00 (7% вероятности).
Два предыдущих финала в Индиан-Уэллс выиграл испанец.
Опубликовала: Венера Кравченко
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