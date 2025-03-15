Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче тура РПЛ
16 марта 2025 года «Спартак» примет «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча между российскими суперклубами пройдет в Москве на «Лукойл Арене» .
Перед очным матчем команды занимают второе и третье места в таблице РПЛ: «Зенит» уступает лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям, а «Спартак» отстает от них на три балла.
В первом круге москвичи и питерцы разошлись миром 0:0.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Спартак». Поставить на победу команды Деяна Станковича можно за 2.55, а на «Зенит» – за 3.10. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.30.
Также эксперты предполагают упорную встречу. ТБ 2.5 идет за 2.12, а обратный исход – за 1.77.
Манфред Угальде – лучший бомбардир «Спартака». На его счету уже 16 мячей в этом сезоне. Гол костариканца в предстоящей игре можно взять за 2.80. Точный удар главного снайпера питерцев – Максима Глушенкова – идет за 3.30.
Игроки БЕТСИТИ считают практически равными шансы соперников на победу: 39% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Спартака», а 41% – на «Зенит». 20% – на ничью.
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