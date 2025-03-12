  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ. Букмекеры верят в камбэк японского клуба
0

«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ. Букмекеры верят в камбэк японского клуба

«Кавасаки» примет «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Первая игра в Китае завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счетом 1:0.

Перед ответным матчем клуб из Японии продолжает котироваться фаворитом на проход в четвертьфинал за 1.59. На выход «Шанхая» Слуцкого в 1/4 финала дают коэффициент 2.35.

Игра состоится 12 марта и начнется в 13:00 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

«Краснодар» без еще одного трофея: Бериша выбил из Кубка дублем за 6 минут. Кордоба ужасен с пенальти

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛига чемпионов Азии Элита
Ставки на футбол
logoКавасаки Фронтале
logoЛеонид Слуцкий
Ставки на спорт
logoвысшая лига Китай
Ставки на сегодня
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Япония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
В Индонезии за полгода заблокировали более 1 миллиона гемблинг-ресурсов. В стране запрещены азартные игры
3 минуты назад
Юра Ла Саета сделал прогноз на точный счет 2:2 в матче «Атлетико» – «Реал»
54 минуты назад
Салах перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» после вылета «Ливерпуля» из ЛЧ. Первым у букмекеров стал Мбаппе, Винисиус вылетел из топ-3
73сегодня, 07:37
«ПСЖ» стал вторым претендентом на победу в ЛЧ после вылета «Ливерпуля». «Барселона» – фаворит на титул у букмекеров
111вчера, 23:00
«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ, проиграв «ПСЖ» в серии пенальти на «Энфилде». На камбэк парижан после первого матча давали 28%
58вчера, 22:43
Клубы бразильской Серии А получат $1 млрд от спонсоров-букмекеров в 2025 году
1вчера, 22:25
«Ахмат» сенсационно выбил «Краснодар» из Кубка, уступая 0:1 к 66-й минуте. В лайве на победу давали 41.00
4вчера, 21:17
В Бразилии предложили запретить рекламу букмекеров на телевидении и в СМИ
вчера, 21:01
Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах
вчера, 20:22
Нелегальные букмекеры собрали более 1,6 млрд посещений из Индии за последние 3 месяца
вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма, но остается фаворитом на выход в 1/4 финала ЛЧ
13вчера, 20:49
«Я бы рискнул поставить на ТБ угловых». Прогноз Максима Полтавца на «Ливерпуль» – «ПСЖ»
вчера, 10:48
Чего ожидать от ответного матча «Ливерпуля» против ПСЖ? Федор Смолов и Никита Ковальчук поделились мыслями по поводу главного противостояния 1/8 Лиги чемпионов
вчера, 10:38Промо
PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца
2вчера, 10:17
GRAND PRIX Лига Ставок Private Betting 2025: 50 миллионов рублей на кону
вчера, 09:22Промо
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на победу в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ
вчера, 08:40Промо
Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 2 матчей на сумму 5 000 рублей и выиграл 1 млн рублей
вчера, 07:10Промо
«Вашингтон» стал фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров. В начале сезона клуб не входил в топ-20
1710 марта, 14:14
Альберт Батыргазиев в Москве победил Ромеро в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1
10 марта, 13:25Промо
Борьба за алмаз Лиги Ставок – на финишной прямой!
10 марта, 10:23Промо