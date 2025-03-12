«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ. Букмекеры верят в камбэк японского клуба

«Кавасаки» примет «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Первая игра в Китае завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счетом 1:0.

Перед ответным матчем клуб из Японии продолжает котироваться фаворитом на проход в четвертьфинал за 1.59. На выход «Шанхая» Слуцкого в 1/4 финала дают коэффициент 2.35.

Игра состоится 12 марта и начнется в 13:00 по московскому времени.

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