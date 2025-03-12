«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ. Букмекеры верят в камбэк японского клуба
«Кавасаки» примет «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Первая игра в Китае завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счетом 1:0.
Перед ответным матчем клуб из Японии продолжает котироваться фаворитом на проход в четвертьфинал за 1.59. На выход «Шанхая» Слуцкого в 1/4 финала дают коэффициент 2.35.
Игра состоится 12 марта и начнется в 13:00 по московскому времени.
«Краснодар» без еще одного трофея: Бериша выбил из Кубка дублем за 6 минут. Кордоба ужасен с пенальти
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости