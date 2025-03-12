«Ахмат» сенсационно выбил «Краснодар» из Кубка, уступая 0:1 к 66-й минуте. В лайве на победу давали 41.00
«Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Ахмату» (1:2) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.
«Быки» проиграли на своем поле, ведя в счете до 66-й минуты. В лайве на победу «Ахмата» давали коэффициент 41.00, в прематче – 6.90.
Перед матчем краснодарцы были явными фаворитами противостояния – букмекеры оценивали шансы на проход в 71%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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