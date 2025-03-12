  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ахмат» сенсационно выбил «Краснодар» из Кубка, уступая 0:1 к 66-й минуте. В лайве на победу давали 41.00
0

«Ахмат» сенсационно выбил «Краснодар» из Кубка, уступая 0:1 к 66-й минуте. В лайве на победу давали 41.00

«Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Ахмату» (1:2) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

«Быки» проиграли на своем поле, ведя в счете до 66-й минуты. В лайве на победу «Ахмата» давали коэффициент 41.00, в прематче – 6.90.

Перед матчем краснодарцы были явными фаворитами противостояния – букмекеры оценивали шансы на проход в 71%.

Ставки на Спортсе

«Краснодар» без еще одного трофея: Бериша выбил из Кубка дублем за 6 минут. Кордоба ужасен с пенальти

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
logoFONBET Кубок России
Ставки на спорт
logoКраснодар
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
В Бразилии предложили запретить рекламу букмекеров на телевидении и в СМИ
50 минут назад
Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах
сегодня, 20:22
Нелегальные букмекеры собрали более 1,6 млрд посещений из Индии за последние 3 месяца
сегодня, 19:40
3,95 – это коэффициент на «ПСЖ». Нечего ловить на поле «Ливерпуля»?
сегодня, 17:00Реклама
В Румынии предложили запретить игрокам тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка
1сегодня, 16:31
Букмекеры дают 28% на камбэк «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
5сегодня, 14:17
«Бенфику» ждет сложнейший матч с «Барсой», а вас – фрибет 2000 рублей за регистрацию от Bettery
сегодня, 11:00Реклама
«Ливерпуль» станет чемпионом Англии после матча с «Челси» с 35-м туре, считают букмекеры
18сегодня, 09:54
Казахстанских чиновников уволили за ставки в букмекерских клубах. Госслужащим в стране запрещено играть в азартные игры
1сегодня, 09:05
Нидерландцы отправили 1 миллион запросов в Google за месяц в поиске нелегальных гемблинг-сайтов
сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма, но остается фаворитом на выход в 1/4 финала ЛЧ
13сегодня, 20:49
«Я бы рискнул поставить на ТБ угловых». Прогноз Максима Полтавца на «Ливерпуль» – «ПСЖ»
сегодня, 10:48
PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца
2сегодня, 10:17
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на победу в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ
сегодня, 08:40Промо
Игрок «Лиги Ставок» собрал экспресс из 2 матчей на сумму 5 000 рублей и выиграл 1 млн рублей
сегодня, 07:10Промо
«Вашингтон» стал фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров. В начале сезона клуб не входил в топ-20
17вчера, 14:14
Альберт Батыргазиев в Москве победил Ромеро в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1
вчера, 13:25Промо
Борьба за алмаз Лиги Ставок – на финишной прямой!
вчера, 10:23Промо
«Спартак» и «Рубин» забили 3 гола в 1-м тайме. На это давали коэффициент 8.60
9 марта, 17:24
«Лига Ставок» открыла Дом Спорта грандиозным шоу для VIP-клиентов
9 марта, 14:52Промо