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Альберт Батыргазиев в Москве победил Ромеро в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1

Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8) в пятницу в Москве в главном бою турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1 по итогам 12 раундов единогласным решением судей (115–109, 116–108, 114–110) победил аргентинца Нери Круза Ромеро (18-1, КО 10) и защитил титулы временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе и чемпиона IBA в весе до 60 кг. Этот турнир был организован Iron&Gloves Promotions, Patriot Boxing при поддержке Международной ассоциации бокса.

В третьем раунде Батыргазиеву дважды отсчитали нокдаун, в четвёртом раунде с россиянина был снят балл, а Ромеро по ходу этого отрезка был отсчитан нокдаун. Аргентинец потерпел первое поражение в карьере, а Батыргазиев провёл первую защиту пояса временного чемпиона WBA. Полноценным чемпионом по этой версии является американец Ламонт Роуч. 

«Это самый эмоциональный бой в моей карьере, – сказал Альберт Батыргазиев. – Хочу поблагодарить своего соперника, Ромеро показал красоту бокса, характер. Хвала Всевышнему, мы были сегодня лучше готовы. Думаю, я никого сегодня не огорчил. Команда довольна, но всегда есть над чем работать. Будем совершенствоваться и дальше работать. Третий раунд… Это случайность. Не буду искать оправданий, это бокс, здесь всякое может быть. Каждый удар может быть последним.

Насчёт возможности дать реванш Ромеро… Вернемся к этому вопросу позднее. Если это будет интересно, то мы сделаем реванш. Но у меня были планы провести бой за полноценный титул с Ламонтом Роучем. К сожалению, это пока не получается. Он отбоксировал с Джервонтой Дэвисом. Посмотрим, что будет дальше. Надо садиться за стол переговоров. Если мы дадим ему время, то он проведёт реванш с Дэвисом. Если не дадим, то он должен защищать пояс в поединке со мной или же отдать титул мне».  

В со-главном бою турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1 многократный призёр чемпионатов России Юрий Осипов единогласным решением судей победил двукратного олимпийского чемпиона Рониэля Иглесиаса.

Полностью результаты турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1 выглядят следующим образом:

До 71 кг, 8 раундов, IBA.Pro: Шохаббос Шукуров (6-1, КО 2, Россия) техническим нокаутом в третьем раунде победил Амину Куаршие (6-0, КО 5, Гана);

До 60 кг, 6 раундов, IBA.Pro: Аршак Товмасян (Россия) единогласным решением судей победил Абдували Бурибоева (11-0, КО 9, Узбекистан);

До 80 кг, 6 раундов, IBA.Pro: Чеэрав Ашалаев (Россия) единогласным решением судей победил Юсуфа Чангалаве (Танзания);

До 75 кг, 6 раундов, IBA.Pro: Вадим Туков (15-0, КО 6, Россия) единогласным решением судей победил Адама Белалиа (9-0, КО 5, Швеция);

Свыше 92 кг, 6 раундов, IBA.Pro: Рамазан Карнукаев (Россия) раздельным решением судей свёл вничью поединок с Давлатом Болтаевым (4-0, КО 2, Таджикистан);

До 63,5 кг, 8 раундов, IBA.Pro: Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16, Россия) техническим нокаутом во втором раунде победил Павла Фёдорова (3-0, КО 1, Сербия);

До 71 кг, 6 раундов, IBA.Pro: Юрий Осипов (4-0, КО 3, Россия) единогласным решением судей победил Рониэля Иглесиаса (4-0, КО 3, Куба);

До 58,9 кг, 12 раундов, бой за титул WBA Interim и IBA: Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8, Россия) единогласным решением судей победил Нери Круза Ромеро (18-1, КО 10, Аргентина).

В прямом эфире турнир транслировался на телеканале «Матч ТВ». Титульный партнер турнира – букмекерская компания БЕТСИТИ. 

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