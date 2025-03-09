«Аталанта» не побеждает «Ювентус» с 2021 года. 3.00 – серия прервется
«Ювентус» примет «Аталанту» в 28-м туре Серии А.
«Ювентус» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.70. На «Аталанту» дают 3.00, на ничью – 3.20.
Бергамаски не побеждают «Ювентус» 7 матчей подряд – с 2021 года. Если туринцы как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.
Матч пройдет 9 марта и начнется в 22:45 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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