«Аталанта» не побеждает «Ювентус» с 2021 года. 3.00 – серия прервется

«Ювентус» примет «Аталанту» в 28-м туре Серии А.

«Ювентус» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.70. На «Аталанту» дают 3.00, на ничью – 3.20.

Бергамаски не побеждают «Ювентус» 7 матчей подряд – с 2021 года. Если туринцы как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 9 марта и начнется в 22:45 мск.

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