«Анора» с Юрой Борисовым – главный фаворит на «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Букмекеры назвали фаворитов на «Оскар»-2025.
В категории «Лучший фильм» главным фаворитом считается фильм Шона Бэйкера «Анора». На победу этой картины можно поставить с коэффициентом 1.50. Вторым котируется «Конклав» (3.50), третьим – «Бруталист» (7.50).
Также на «Оскар» номинирован Юра Борисов, который снялся в фильме «Анора». Российский актер поборется за статуэтку в категории «Лучший актер второго плана». Борисов котируется третьим фаворитом (21.00) после Кирана Калкина (1.04) и Эдварда Нортона (15.00).
Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта и начнется в 3:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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