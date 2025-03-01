«Анора» с Юрой Борисовым – главный фаворит на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Букмекеры назвали фаворитов на «Оскар»-2025.

В категории «Лучший фильм» главным фаворитом считается фильм Шона Бэйкера «Анора». На победу этой картины можно поставить с коэффициентом 1.50. Вторым котируется «Конклав» (3.50), третьим – «Бруталист» (7.50).

Также на «Оскар» номинирован Юра Борисов, который снялся в фильме «Анора». Российский актер поборется за статуэтку в категории «Лучший актер второго плана». Борисов котируется третьим фаворитом (21.00) после Кирана Калкина (1.04) и Эдварда Нортона (15.00).

Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта и начнется в 3:00 мск.

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