«Дюнкерк» сенсационно выбил «Брест» из Кубка Франции. Клуб из Лиги 2 проигрывал 0:2 к 66-й минуте – в лайве на победу давали 67.00
«Дюнкерк» обыграл «Брест» (3:2) и вышел в полуфинал Кубка Франции.
Клуб из Лиги 2 проигрывал со счетом 0:2 к 66-й минуте. В лайве на победу «Дюнкерка» давали коэффициент 67.00.
В 1/8 финала клуб из второго дивизиона Франции выбил «Лилль» – на победу в прематче давали 11.50.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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