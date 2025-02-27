«Дюнкерк» сенсационно выбил «Брест» из Кубка Франции. Клуб из Лиги 2 проигрывал 0:2 к 66-й минуте – в лайве на победу давали 67.00

«Дюнкерк» обыграл «Брест» (3:2) и вышел в полуфинал Кубка Франции.

Клуб из Лиги 2 проигрывал со счетом 0:2 к 66-й минуте. В лайве на победу «Дюнкерка» давали коэффициент 67.00.

В 1/8 финала клуб из второго дивизиона Франции выбил «Лилль» – на победу в прематче давали 11.50.

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