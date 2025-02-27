«Арсенал» выиграл 1 из 10 последних матчей на выезде, когда котировался от 1.90. Тренд продлился с «Ноттингемом»
«Ноттингем Форест» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0) в 27-м туре чемпионата Англии.
В прематче на победу лондонского клуба давали коэффициент 2.04. На ничью можно было поставить за 3.50.
«Арсенал» выиграл только один выездной матч из 10 последних, когда котировался от 1.90 – в сегодняшней игре тренд продлился.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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