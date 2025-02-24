В США более половины мужчин в возрасте до 50 лет имеют онлайн-аккаунты для ставок

Более четверти жителей США зарегистрированы на онлайн-платформах для ставок.

По данным исследования Сиенского колледжа и Университета Святого Бонавентуры, 27% жителей США являются зарегистрированными пользователями платформ для онлайн-беттинга.

Мужчины вовлечены в гемблинг больше, чем женщины. Отмечается, что 56% мужского населения США в возрасте до 50 лет зарегистрированы на онлайн-платформах для ставок.

Более половины опрошенных рассказали о проблемах, возникших из-за ставок. 52% пытались отыграться после проигрышей, повышая размеры своих ставок, 37% испытывали чувство стыда после проигрышей, а 20% сталкивались с финансовыми проблемами.

9% опрошенных заявили, что обращались за специализированной помощью из-за проблемного гемблинга.

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