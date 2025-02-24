В США более половины мужчин в возрасте до 50 лет имеют онлайн-аккаунты для ставок
Более четверти жителей США зарегистрированы на онлайн-платформах для ставок.
По данным исследования Сиенского колледжа и Университета Святого Бонавентуры, 27% жителей США являются зарегистрированными пользователями платформ для онлайн-беттинга.
Мужчины вовлечены в гемблинг больше, чем женщины. Отмечается, что 56% мужского населения США в возрасте до 50 лет зарегистрированы на онлайн-платформах для ставок.
Более половины опрошенных рассказали о проблемах, возникших из-за ставок. 52% пытались отыграться после проигрышей, повышая размеры своих ставок, 37% испытывали чувство стыда после проигрышей, а 20% сталкивались с финансовыми проблемами.
9% опрошенных заявили, что обращались за специализированной помощью из-за проблемного гемблинга.
«Шанхай» Слуцкого стартует в Суперлиге Китая. В этот раз точно возьмут чемпионство?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий