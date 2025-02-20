Рублев – 3-й теннисист, победивший Де Минаура в этом году. Австралиец в 2025-м проигрывал только Алькарасу и Синнеру

Андрей Рублев победил Алекса де Минаура на турнире ATP 500 в Дохе – 6:1, 3:6, 7:6.

Австралийский теннисист котировался фаворитом встречи за 1.70. На победу Рублева давали коэффициент 2.27.

Для Де Минаура это всего лишь третье поражение в 2025 году. До этого он уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Роттердаме и Яннику Синнеру в 1/4 финала Australian Open.

Рублев сыграет в полуфинале с Даниилом Медведевым или Феликсом Оже-Альяссимом.

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