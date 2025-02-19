Клиент «Лиги Ставок» поставил 70 000 рублей на экспресс из пяти матчей и выиграл 5,6 млн рублей

Во вторник, 18 февраля, пользователь «Лиги Ставок» составил экспресс из пяти футбольных матчей. Он поставил 70 000 рублей на коэффициент 80,79 и выиграл более 5 655 300 рублей.

На одно из событий он поставил в режиме live. Это матч английской Лиги профессионального развития «Питерборо» — «Халл Сити» (3:1). Беттор заключил пари на обе забьют при счете 0:0 за коэффициент 2,22. Хозяева забили на 42-й минуте, а на 64-й «Халл Сити» восстановил равенство. Следующее событие — азиатская Лига чемпионов. Игрок поставил на победу «Аль-Хиляля» над «Аль-Васлом» (2:0) за коэффициент 2,06.

В его экспресс вошел и матч Чемпионшипа «Престон» — «Миллуол» (1:1). Клиент заключил пари на обе забьют за 2,39. Команды быстро обменялись голами: на 40-й минуте гости открыли счет, а уже на 47-й «Престон» сравнял. Заключительные 2 матча — ответные встречи Лиги чемпионов. Клиент «Лиги Ставок» поставил на обе забьют в игре «Аталанты» и «Брюгге» (1:3) за 1,76, а также взял рискованную ставку на ничью в матче «Бенфики» и «Монако» за 4,20. Португальцы открыли счет на 22-й минуте, «монегаски» сравняли и вышли вперед на 51-й минуте усилиями Бен-Сегира. Ближе к концу матча команды в 8-минутном интервале обменивались голами. На 76-й минуте Павлидис сделал счет 2:2, а спустя 5 минут Иленихена вновь вывел «Монако» вперед. Продержались недолго: на 84-й минуте Оркун Кекчу вновь восстановил равенство. Итог — 3:3, «Монако» покидает Лигу чемпионов, а «Бенфика» ждет оппонента по 1/8 финала.

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