«Бавария» спаслась от поражения с «Селтиком» на 94-й минуте и вышла в 1/8 финала ЛЧ. В лайве на ничью давали 20.00
«Бавария» сыграла вничью с «Селтиком» (1:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Немецкий клуб спасся от поражения на 94-й минуте благодаря голу Альфонсо Дэвиса. В лайве на ничью давали коэффициент 20.00.
«Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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