«Брайтон» неделю назад выбил «Челси» из Кубка лиги. 2.90 – победят «синих» в АПЛ сегодня
«Брайтон» примет «Челси» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
Команды встречались неделю назад в рамках Кубка Лиги – 8 февраля «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1.
Букмекеры считают «Челси» фаворитом сегодняшней игре за 2.33. На очередную победу «Брайтона» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.60.
Матч состоится 14 февраля и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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