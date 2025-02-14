«Брайтон» неделю назад выбил «Челси» из Кубка лиги. 2.90 – победят «синих» в АПЛ сегодня

«Брайтон» примет «Челси» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

Команды встречались неделю назад в рамках Кубка Лиги – 8 февраля «Брайтон» одержал победу со счетом 2:1.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом сегодняшней игре за 2.33. На очередную победу «Брайтона» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.60.

Матч состоится 14 февраля и начнется в 23:00 мск.

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