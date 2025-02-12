Житель Пензы потратил на азартные игры деньги рехаба, в котором лечился от лудомании

Житель Пензы проиграл деньги реабилитационного центра, в котором лечился от игорной зависимости.

«В полицию Пензы с заявлением о преступлении обратился директор одного из реабилитационных центров. Заявитель сообщил, что неизвестное лицо похитило из сейфа 250 тысяч рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе проводимых мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель Пензы 1997 года рождения.

В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что находился в лечебном центре и проходил реабилитацию от игровой зависимости.

В один из дней он выяснил, что комбинацией кодового замка сейфа является день рождения одного из сотрудников организации. После это он узнал точную дату и за день до того, как прошел курс лечения, покинул центр, похитив из сейфа 250 тысяч рублей.

Денежные средства злоумышленник потратил на азартные игры. В настоящее время ущерб возмещен законному владельцу», – сообщили в МВД.

Теперь обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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