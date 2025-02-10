Потапова выиграла турнир WTA 250 в Клуж-Напоке. На титул давали коэффициент 7.00
Анастасия Потапова обыграла Лючию Бронцетти в финале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке – 4:6, 6:1, 6:2.
Перед стартом турнира букмекеры давали коэффициент 7.00 на итоговую победу Потаповой.
Российская теннисистка выиграла все матчи кроме финального в двух сетах. Потапова шестой раз в карьере сыграла в финале, ее статистика в них – 3:3.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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