6.00 – Рэшфорд получит вызов в сборную Англии в марте
Букмекеры допускают, что Маркуса Рэшфорда вызовут в сборную Англии в марте.
Воспитанник «МЮ» в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола. При Рубене Амориме англичанин перестал попадать в состав и не играл с начала декабря.
В феврале «Астон Вилла» арендовала Рэшфорда до конца текущего сезона. Букмекеры дают коэффициент 6.00, что Маркус получит вызов в сборную Англии в марте.
Последний раз Рэшфорда вызывали в сборную в марте 2024 года.
Опубликовала: Венера Кравченко
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