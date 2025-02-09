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6.00 – Рэшфорд получит вызов в сборную Англии в марте

Букмекеры допускают, что Маркуса Рэшфорда вызовут в сборную Англии в марте.

Воспитанник «МЮ» в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола. При Рубене Амориме англичанин перестал попадать в состав и не играл с начала декабря.

В феврале «Астон Вилла» арендовала Рэшфорда до конца текущего сезона. Букмекеры дают коэффициент 6.00, что Маркус получит вызов в сборную Англии в марте.

Последний раз Рэшфорда вызывали в сборную в марте 2024 года.

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoСборная Англии по футболу
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
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