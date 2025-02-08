«Реал» – «Атлетико»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход дерби
8 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании состоится мадридское дерби. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграют «Реал» и «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 мск.
«Реал» с 49 очками занимает первое место в таблице Примеры, «Атлетико» с 48 баллами находится на второй строчке.
У команды Карло Анчелотти серьезные проблемы с составом. Точно не сыграют защитники Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Под вопросом участие Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
У коллектива Диего Симеоне только одна значимая потеря – защитник Робин Ле Норман.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев поля. На победу «Реала» предлагают коэффициент 1.88, на успех гостей дают 4.40, вероятность ничьей оценивается в 3.80.
Учитывая, что шесть из семи последних дерби завершились вничью, стоит присмотреться к ставке на этот исход.
На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.78, на ТМ 2.5 предлагают 2.10, обмен голами можно взять за 1.68.
Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Реалу». На победу королевского клуба пришлось 50% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, 20% – на успех гостей.
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