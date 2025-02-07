«Омония» не пропускает 6 матчей подряд. 1.85 – продление тренда с последней командой лиги Кипра

«Омония» из Никосии не пропускает на протяжении месяца.

Клуб из высшей лиги Кипра сыграл на ноль в 6 матчах подряд. Сегодня «Омония» сыграет против «Омонии 29 мая» – последней команды чемпионата.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что сухая серия «Омонии» продлится до 7 матчей.

Игра состоится 7 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

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