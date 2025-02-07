«Фиорентина» сенсационно разгромила «Интер» – 3:0. На крупную победу давали коэффициент 17.00
«Интер» проиграл «Фиорентине» (0:3) в перенесенной игре 14-го тура чемпионата Италии.
Миланцы проиграли в Серии А впервые за 18 матчей. Кроме того, это первое разгромное поражение «Интера» с 19 мая 2019 года – тогда было 1:4 с «Наполи».
До игры «Фиорентина» котировалась явным андердогом за 4.30. На крупную победу «фиалок» давали коэффициент 17.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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