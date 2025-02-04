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Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 100 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей

Клиент «Лиги Ставок» в минувшее воскресенье, 2 февраля, собрал экспресс из 7 матчей футбольных европейских чемпионатов. Он поставил 100 000 рублей и выиграл 5 217 000 рублей.

На все события в своем экспрессе беттор ставил на то, что обе команды забьют (далее — ОЗ). В игре французского чемпионата между «Марселем» и «Лионом» (3:2) клиент взял эту ставку за 1,61. Команды обменялись голами во 2-м тайме: на 53-й минуте Корентон Толиссо открыл счет, а уже на 61-й Мэйсон Гринвуд восстановил равенство. В главном матче уикенда «Арсенал» – «Манчестер Сити» (5:1) вопрос заключался в том, забьют ли «горожане». На 55-й минуте Эрлинг Холанд записал свое имя на табло, однако оставшуюся часть матча на поле была одна команда, коэффициент на ОЗ составлял 1,63. В Бундеслиге беттор ставил на встречу «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» (1:1). На 50-й минуте гости благодаря автоголу открыли счет, а за 10 минут до конца игроки «Айнтрахта» смогли вырвать ничью — кэф на ОЗ был равен 1,54.

В испанской Примере клиент «Лиги Ставок» поставил на матчи «Валенсия» — «Сельта» (2:1) и «Осасуна» — «Реал Сосьедад» (2:1). Коэффициенты на ОЗ составляли 1,95 и 2,07 соответственно. Если в матче «летучих мышей» ставка прошла на 65-й минуте, то в игре команды Арсена Захаряна беттору пришлось понервничать. Лишь на 94-й минуте команде из Сан-Себастьяна удалось отквитать один мяч. Заключительные события в экспрессе — топ-матчи итальянской Серии А «Милан» — «Интер» (1:1) и «Рома» — «Наполи» (1:1). Коэффициенты на ОЗ — 1,71 и 1,87 соответственно.

В обеих встречах нервы у игрока были на пределе. «Нерадзурри» после 1-го тайма проигрывали 1:0. Три незасчитанных гола и три штанги у ворот Майка Меньяна. Казалось, что «Интеру» не суждено забить в этом матче. Но было бы несправедливо, если бы «Милан» выиграл. На 93-й минуте штурм ворот принес свои плоды: Стефан Де Врей оказался один в штрафной площади и принес номинальным гостям ничью. В другом матче «Наполи» открыл счет на 29-й минуте и контролировал ход игры. «Рома» не доставляла проблем гостям. Сценарий с первым матчем схож. На 92-й минуте Анхелиньо бильярдным ударом в дальний угол сравнял счет в матче. Голы в компенсированное время и принесли более 5 млн клиенту «Лиги Ставок».

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что 7 февраля пройдет 5-й тур лотеRRеи – розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А сейчас проходит новая масштабная акция «Лови 7777 на удачу!», в которой новые пользователи могут получить приветственный фрибет 7777 рублей.

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