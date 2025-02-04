«Бернли» не пропускает в Чемпионшипе 8 матчей подряд, в половине было 0:0. 1.73 – «Оксфорд» не забьет, 8.40 – будет нулевая ничья
«Бернли» примет «Оксфорд» в рамках 31-го тура Чемпионшипа.
«Бордовые» пропустили лишь 9 мячей в 30 матчах чемпионата – с отрывом меньше всех в лиге. Кроме того, «Бернли» оставил своих ворота сухими в 8 последних играх – из них половина завершилась со счетом 0:0.
Букмекеры дают коэффициент 1.73 на то, что «Оксфорд» не забьет в сегодняшнем матче. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.60, на точный счет 0:0 – за 8.40.
Матч состоится 4 февраля и начнется в 22:45 мск.
Лучшая оборона в Англии тащит «Бернли» обратно в Премьер-лигу – 9 пропущенных в 30 матчах!
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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