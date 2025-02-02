«Учитывая запал гостей и статистику хозяев, я бы поставил на победу команды Симоне Индзаги». Прогноз Карена Адамяна на «Милан» – «Интер»

Карен Адамян сделал прогноз на матч 23-го тура Серии А «Милан» – «Интер».

Комментатор «Матч ТВ» и амбассадор «Фонбет» поставил на победу «Интера» с коэффициентом 1.90.

«Интер» подходит к ближайшей встрече с большим желанием взять реванш за поражение в Суперкубке Италии. После неудачи в Эр-Рияде «нерадзурри» провели 6 матчей, 5 из которых завершились победой. «Милан» на том же отрезке был менее стабилен и победил лишь в половине игр. Учитывая запал гостей и статистику хозяев, я бы поставил на победу команды Симоне Индзаги. В линии такая ставка идет с необъяснимо высоким коэффициентом, что, впрочем, нам только на руку», – считает Адамян.

Матч пройдет 2 февраля и начнется в 20:00 мск.

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