Stake остается беттинг-партнером Кубка Дэвиса. ITF и криптобукмекер продлили контракт до конца 2026 года
Криптобукмекер Stake остается беттинг-партнером Кубка Дэвиса.
Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что продлила соглашение с криптобукмекером в качестве официального беттинг-партнера Кубка Дэвиса. Впервые стороны заключили сотрудничество в 2024-м, а теперь продлили до конца 2026-го.
В рамках контракта брендинг Stake будет использоваться на кортах во время матчей Кубка Дэвиса. Также в соцсетях турнира будет выкладываться спонсорский контент.
31 января стартовал первый круг квалификационного раунда Кубка Дэвиса.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт Кубка Дэвиса
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