Stake остается беттинг-партнером Кубка Дэвиса. ITF и криптобукмекер продлили контракт до конца 2026 года

Криптобукмекер Stake остается беттинг-партнером Кубка Дэвиса.

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что продлила соглашение с криптобукмекером в качестве официального беттинг-партнера Кубка Дэвиса. Впервые стороны заключили сотрудничество в 2024-м, а теперь продлили до конца 2026-го.

В рамках контракта брендинг Stake будет использоваться на кортах во время матчей Кубка Дэвиса. Также в соцсетях турнира будет выкладываться спонсорский контент.

31 января стартовал первый круг квалификационного раунда Кубка Дэвиса.

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