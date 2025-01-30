«Порту» вылетит из Лиги Европы, если проиграет «Маккаби». Португальцам нужна победа за 1.52

«Маккаби» Тель-Авив встретится с «Порту» в 8-м туре общего этапа Лиги Европы.

Португальский клуб занимает 25-е место в турнирной таблице, находясь вне зоны плей-офф. Для гарантированного выхода в 1/16 финала «Порту» нужно побеждать – на это дают коэффициент 1.52.

В случае победы «Маккаби» за 5.60 португальцы вылетят из Лиги Европы.

Матч состоится 30 января и начнется в 23:00 мск.

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