Букмекер Viva Sorte Bet стал титульным спонсором «Баии» из чемпионата Бразилии
«Баия» объявила о подписании соглашения с Viva Sorte Bet
Букмекер стал титульным спонсором клуба из высшей лиги Бразилии. Логотип компании будет представлен на лицевой части игровых футболок «Баии», а также на поверхностях домашнего стадиона
Предыдущим титульным спонсором клуба была букмекерская компания Esportes da Sorte.
Семь кандидатов на место Постекоглу: Силва, Хави, Саутгейт и неожиданный фаворит
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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