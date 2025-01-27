Букмекер Viva Sorte Bet стал титульным спонсором «Баии» из чемпионата Бразилии

«Баия» объявила о подписании соглашения с Viva Sorte Bet

Букмекер стал титульным спонсором клуба из высшей лиги Бразилии. Логотип компании будет представлен на лицевой части игровых футболок «Баии», а также на поверхностях домашнего стадиона

Предыдущим титульным спонсором клуба была букмекерская компания Esportes da Sorte.

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