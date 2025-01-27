Букмекеры не считают Синнера главным фаворитом ближайших ТБШ. Он выиграл Australian Open и лидирует в мировом рейтинге

Янник Синнер не считается главным фаворитом ближайших ТБШ.

По мнению букмекеров, «Ролан Гаррос» и Уимблдон выиграет третья ракетка мира Карлос Алькарас. Синнер котируется вторым на этих турнирах.

Ранее первый номер мужского рейтинга защитил титул Australian Open, обыграв в финале Александра Зверева – 6:3, 7:6(4), 6:3.

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