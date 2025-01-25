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Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Ман Сити» – «Челси»

25 января в матче 23-го тура чемпионата Англии встретятся «Ман Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» и начнется в 20:30 мск.

Команда Хосепа Гвардиолы, как показывают результаты, на пути к преодолению кризиса. «Сити» выиграли три из четырех последних матчей в АПЛ и близки к возвращению в топ-4 таблицы.

А вот «Челси» немного сдал позиции. В прошлом туре парни Энцо Марески обыграли «Вулверхэмптон» (3:1), а до этого не могли победить пять матчей чемпионата подряд.

Очная встреча первого круга завершилась победой «Ман Сити» со счетом 2:0. «Челси» не побеждает манчестерцев уже 10 матчей подряд – с финала ЛЧ-2020/21.

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Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами предстоящего матча. На победу «Сити» предлагают кэф 2.08, на ничью дают 4.10, на гостей можно поставить за 3.40.

Букмекеры уверены, что встреча будет богатой на голы. На тотал мячей больше 2.5 дают 1.46, ТБ 3.5 идет за 2.06.

Бетторы БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров по фавориту матча. На победу команды Гвардиолы отдано 60% от общего числа ставок на исход, 21% ушел на ничью, на «Челси» пришлось 19% ставок.

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