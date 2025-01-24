Промо
0

PARI SECRET: революция в сегменте VIP на рынке российского беттинга

Букмекерская компания PARI объявила о запуске PARI SECRET — революционной программы для VIP-игроков, которая задаст новые стандарты премиального обслуживания.

PARI SECRET предлагает клиентам самый высокий уровень кешбэка в России — 30%. Он будет возвращаться клиентам не в виде фрибетов, а в реальных рублях на их счет. Концепция PARI SECRET строится вокруг ухода от архаичных атрибутов премиальности и создания современного и стильного сообщества клиентов, которые любят играть и хотят много получать взамен.

Всего будет девять уровней. На первом уровне кэшбэк составит 4%, на втором — 8%, на третьем — 12%, на четвертом — 14%, на пятом — 16%, на шестом — 18%, на седьмом — 22%, на восьмом — 26% и, наконец, на девятом уровне кэшбэк достигнет максимальной отметки в 30%. Расчет кэшбэка и переход по ступеням между уровнями будет осуществляться еженедельно.

Участников PARI SECRET ждет мир новых возможностей. Им станут доступны:

— секретные мероприятия и захватывающие вечеринки;

— поездки на крупные мировые события с компенсацией трансфера и проживания. Уже 28 февраля состоится первая поездка на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае;

— эксклюзивные подарки, мерч, персональные бонусы и сюрпризы.

Новые возможности будут открываться для клиентов на каждом уровне лояльности — VIP, Super VIP и Secret. 

«PARI SECRET — это ответ на запрос современного клиента. Мы уходим от клише и создаем продукт, где премиальность выражается в реальной выгоде и уникальном опыте. С запуском PARI SECRET мы выведем стандарты индустрии на новый уровень и дадим нашим VIP-игрокам все: от прозрачного кешбэка до уникального опыта, который, как мы верим, останется в памяти навсегда», — прокомментировал СЕО PARI Руслан Медведь.

натив
Pari
Ставки на спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе забивает в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что голевая серия продлится в игре против «Вальядолида»
244 минуты назад
«Лейпциг» и «Байер» забили 4+ гола в 3 очных матчах подряд. 2.45 – продление тренда
58 минут назад
«Боруссия» потерпела 4 поражения подряд во всех турнирах. 5.60 – продление серии в матче с «Вердером»
сегодня, 08:10
«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы по версии букмекеров. Лидер общего этапа «Лацио» – лишь 4-й
4сегодня, 07:46
2.14 – самый высокий за 12 лет коэффициент на «Ман Сити» в домашнем матче против «Челси»
сегодня, 07:26
«Наполи» – букмекерский фаворит против «Ювентуса». Туринцы еще не проигрывали в этом сезоне Серии А
1сегодня, 07:10
Соболенко за 1.33 – огромный фаворит финала Australian Open. Защитит титул третий год подряд?
сегодня, 04:00Реклама
Грилиш не забивает в АПЛ 25 матчей подряд. 1.60 – забьет в лиге до конца сезона
1вчера, 14:47
Тен Хаг – фаворит на смену Шахину в «Боруссии». Шмидт – 2-й у букмекеров, Ковач – 3-й
7вчера, 13:58
Синнер – явный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Зверева дают 31%
вчера, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Ман Сити» – «Челси»
сегодня, 08:21Промо
Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!
сегодня, 06:56Промо
«Наполи» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 18:18Промо
Подкаст Cappuccino Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ
вчера, 14:28Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Реал» с коэффициентом 4.30
вчера, 14:23
OLIMPBET объявляет о запуске первого в индустрии масштабного розыгрыша автомобилей
вчера, 13:33Промо
Экспресс из двух матчей NHL принес клиенту «Лиги Ставок» 23 520 000 рублей
вчера, 11:02Промо
В матче «Штутгарт» – «ПСЖ» самый низкий коэффициент на ничью в ЛЧ за 12 лет. Обе команды выйдут в плей-офф, если поделят очки
423 января, 10:36
«Бавария» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 3.80
222 января, 20:56
Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!
22 января, 19:44Промо
Рекомендуем