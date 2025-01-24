«МЮ» впервые в истории пропустил от «Рейнджерс» – 2:1. В лайве на обмен голами сыграл коэффициент 8.10

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

В прематче «МЮ» котировался явным фаворитом за 1.55. Команда Рубена Аморима вела 1:0 до 88-й минуты. «Рейнджерс» сравнял счет, а на 92-й манкунианцы вырвали победу.

«Рейнджерс» впервые в истории забил «красным дьяволам». В прематче на обмен голами давали 1.81, в лайве коэффициент на «обе забьют» поднялся до 8.10.

В заключительном туре «МЮ» сыграет с ФКСБ, «Рейнджерс» – с «Юнионом».

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