РФС получил 1,7 млрд рублей от букмекеров в качестве отчислений за 4-й квартал 2024 года («РБ Спорт»)

Стало известно, как РФС распределит отчисления от букмекеров.

По данным «РБ Спорт», РФС получил 1,7 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 4-й квартал 2024 года.

Согласно приказу, подписанному генсеком РФС Максимом Митрофановым, 70% этой суммы – около 1,2 миллиарда рублей – будет потрачено на профессиональный спорт.

20% отчислений (около 340 млн рублей) направят на развитие детско-юношеского спорта, а 10% (около 170 млн рублей) – на развитие массового спорта.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%, но не менее 30 миллионов рублей в квартал.

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