РФС получил 1,7 млрд рублей от букмекеров в качестве отчислений за 4-й квартал 2024 года («РБ Спорт»)
Стало известно, как РФС распределит отчисления от букмекеров.
По данным «РБ Спорт», РФС получил 1,7 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 4-й квартал 2024 года.
Согласно приказу, подписанному генсеком РФС Максимом Митрофановым, 70% этой суммы – около 1,2 миллиарда рублей – будет потрачено на профессиональный спорт.
20% отчислений (около 340 млн рублей) направят на развитие детско-юношеского спорта, а 10% (около 170 млн рублей) – на развитие массового спорта.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%, но не менее 30 миллионов рублей в квартал.
«МЮ», «Боруссия», «Ноттингем», а кто еще? Главные взлеты и падения сезона в цифрах
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем