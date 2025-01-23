5.30 – «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ впервые за 12 лет. В матче с «Брюгге» нужна только победа
«Ман Сити» рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 12 лет.
После 7 туров общего этапа ЛЧ «горожане» идут на 25-м месте в турнирной таблице – вне зоны плей-офф. Для прохода в 1/16 финала «Сити» нужна только победа в матче с «Брюгге» – на нее дают коэффициент 1.18.
В случае непоражения «Брюгге» за 5.30 «Ман Сити» вылетит из Лиги чемпионов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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