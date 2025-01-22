Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!

Выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Он собрал экспресс из исходов на UFC 311 в одном из наземных клубов Таганрога. В купон беттора попали все бои турнира, кроме противостояний между Карол Розас и Айлин Перес и Кевина Холланда против Ренье Де Риддера. Коэффициент экспресса составил 1058.56. Со ставки всего в 500 рублей клиент BetBoom выиграл 529 279 рублей.

Стоит отметить, что практически все бойцы, выбранные беттором, уверенно выиграли свои противостояния. Хотя в экспрессе было несколько событий, где клиент BetBoom отдал предпочтение андердогу. Одним из таких выборов стала победа Раони Барселоса против Пэйтона Тэлботта. По версии букмекеров, Тэлботт был одним из явных фаворитов среди всех боев UFC 311 – на его победу давали всего 1.08. Это легко объяснить – Пэйтон моложе Раони на 11 лет и до боя имел карьерный стрик 10-0. Но Барселос сотворил главный «апсет» турнира. Бразилец не просто выиграл Тэлботта – он уверенно забрал каждый из раундов. Отметим, что предматчевый коэффициент на победу Барселоса был 7.37.

Самым неожиданным вариантом в экспрессе стала победа Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова. Несмотря на статус чемпиона и серию из одиннадцати побед, грузин шел явным андердогом в со-главном событии вечера. BetBoom давал коэффициент 3.28 на защиту титула Мерабом. Все дело в статусе оппонента – Умар на момент турнира одержал 18 побед в карьере, не потерпев ни единого поражения. Также важен и статус команды бойца – Умара тренирует его брат, легендарный Хабиб Нурмагомедов. В победе россиянина были также уверены и большинство пользователей BetBoom – примерно 84% бетторов поставили на Нурмагомедова.

Однако, Двалишвили сумел удивить мир ММА. Мераб неудачно стартовал поединок, но стал прибавлять с каждой последующей минуты боя благодаря хорошей физической готовности. «Машина» забрал третий, а также оба «чемпионских раунда» по мнению всех судей и выиграл поединок. Уверенная победа Двалишвили принесла клиенту BetBoom более полумиллиона выигрыша с экспресса со ставкой всего в 500 рублей!

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