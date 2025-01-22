  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!
Промо
0

Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!

Выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Он собрал экспресс из исходов на UFC 311 в одном из наземных клубов Таганрога. В купон беттора попали все бои турнира, кроме противостояний между Карол Розас и Айлин Перес и Кевина Холланда против Ренье Де Риддера. Коэффициент экспресса составил 1058.56. Со ставки всего в 500 рублей клиент BetBoom выиграл 529 279 рублей.

Стоит отметить, что практически все бойцы, выбранные беттором, уверенно выиграли свои противостояния. Хотя в экспрессе было несколько событий, где клиент BetBoom отдал предпочтение андердогу. Одним из таких выборов стала победа Раони Барселоса против Пэйтона Тэлботта. По версии букмекеров, Тэлботт был одним из явных фаворитов среди всех боев UFC 311 – на его победу давали всего 1.08. Это легко объяснить – Пэйтон моложе Раони на 11 лет и до боя имел карьерный стрик 10-0. Но Барселос сотворил главный «апсет» турнира. Бразилец не просто выиграл Тэлботта – он уверенно забрал каждый из раундов. Отметим, что предматчевый коэффициент на победу Барселоса был 7.37.

Самым неожиданным вариантом в экспрессе стала победа Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова. Несмотря на статус чемпиона и серию из одиннадцати побед, грузин шел явным андердогом в со-главном событии вечера. BetBoom давал коэффициент 3.28 на защиту титула Мерабом. Все дело в статусе оппонента – Умар на момент турнира одержал 18 побед в карьере, не потерпев ни единого поражения. Также важен и статус команды бойца – Умара тренирует его брат, легендарный Хабиб Нурмагомедов. В победе россиянина были также уверены и большинство пользователей BetBoom – примерно 84% бетторов поставили на Нурмагомедова.

Однако, Двалишвили сумел удивить мир ММА. Мераб неудачно стартовал поединок, но стал прибавлять с каждой последующей минуты боя благодаря хорошей физической готовности. «Машина» забрал третий, а также оба «чемпионских раунда» по мнению всех судей и выиграл поединок. Уверенная победа Двалишвили принесла клиенту BetBoom более полумиллиона выигрыша с экспресса со ставкой всего в 500 рублей!

Напоминаем, что трансляции турниров UFC можно посмотреть во всех клубах BetBoom. BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и кешбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте по ссылке.

Ставки на спорт
BetBoom
натив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Мармуш перешел из «Айнтрахта» в «Ман Сити». Он забьет около 7 мячей до конца сезона АПЛ, считают букмекеры
сегодня, 09:45
Тен Хаг – фаворит на смену Шахину в «Боруссии». Шмидт – 2-й у букмекеров, Ковач – 3-й
2сегодня, 08:42
В Бразилии блогеры рекламировали казино, показывая фэйковые выигрыши. Их арестовали по обвинению в мошенничестве
сегодня, 08:14
Криптобукмекера Polymarket заблокировали в Польше из-за отсутствия местной игорной лицензии
сегодня, 07:37
Все 20 клубов бразильской Серии А сотрудничают с букмекерами
вчера, 22:40
«Фейеноорд» сенсационно обыграл «Баварию» – 3:0. На победу давали коэффициент 8.00, на разгром – 41.00
4вчера, 22:02
«Ман Сити» проиграл «ПСЖ», ведя 2:0 к 56-й минуте. На камбэк парижан давали 26.00
8вчера, 21:56
Соболенко перестала быть первой фавориткой Australian Open. Букмекеры считают, что турнир выиграет Швентек
вчера, 20:29
«Реал» выиграл все матчи общего этапа ЛЧ по желтым карточкам. 6.60 – победит «Ред Булл» по предупреждениям
2вчера, 19:27
«Парижанам победа нужнее». Кирилл Бельский поставил на победу «ПСЖ» над «Ман Сити»
вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
В матче «Штутгарт» – «ПСЖ» самый низкий коэффициент на ничью в ЛЧ за 12 лет. Обе команды выйдут в плей-офф, если поделят очки
36 минут назад
«Бавария» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 3.80
2вчера, 20:56
Клиент «Лиги Ставок» составил два экспресса на матчи Лиги чемпионов и выиграл более 26 млн рублей
вчера, 18:28Промо
Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 40 000 рублей и выиграл 4 834 800 рублей
вчера, 10:33Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Реал» – «Ред Булл» с коэффициентом 3.35
вчера, 09:36
«ПСЖ» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Гвардиолы
вчера, 09:25Промо
«Барселона» проигрывает «Бенфике» после первого тайма – 1:3. На камбэк дают коэффициент 11.00
321 января, 20:50
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 150 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей
21 января, 20:34Промо
BB Tennis покажет все матчи ATP Challenger в этом сезоне
21 января, 10:50Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Барселоны» в матче ЛЧ с «Бенфикой»
21 января, 09:22Промо
Рекомендуем