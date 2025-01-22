«ПСЖ» – «Ман Сити»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Гвардиолы

22 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в Париже и начнется в 23:00 мск.

Обе команды рискуют не попасть в плей-офф. «Ман Сити» с восемью очками занимает 24-е место в таблице ЛЧ, парижане с семью баллами находятся на 26-й строчке.

Команда Хосепа Гвардиолы не побеждает в трех матчах турнира подряд. Коллектив Луиса Энрике выиграл последнюю встречу, но до этого уступил в трех из четырех игр.

В четырех последних очных матчах трижды победил «Сити», одна встреча осталась за «ПСЖ».

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами предстоящего матча хозяев. На победу «ПСЖ» предлагают 2.37, на успех гостей дают 3.00, вероятность ничьи оценивается в 3.80.

По мнению экспертов, встреча будет богатой на голы. На тотал мячей больше 2.5 можно поставить за 1.53, на ТБ 3.5 предлагают 2.30.

При этом в четырех последних очных матчах было не более трех голов. С учетом этой статистики хорошим вариантом для ставки смотрится ТМ 3.5 за 1.66.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ман Сити». На английскую команду пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 20% ушло на ничью и 20% отдано на победу «ПСЖ».

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