Коэффициент 37.00 давали на «Атлетико» при счете 0:1 в матче с «Байером». Мадридцы провели половину встречи в меньшинстве и забили победный мяч на 90-й
«Атлетико» обыграл «Байер» (2:1) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб остался в меньшинстве на 23-й минуте из-за удаления Пабло Барриоса и пропустил от «Байера» в конце первого тайма. После перерыва коэффициент на победу «Атлетико» опускался до 37.00.
Мадридский клуб одержал волевую победу благодаря дублю Хулиана Альвареса – он отличился на 52-й и 90-й минутах.
«Байер» завершал матч вдесятером после удаления Пьеро Хинкап на 76-й минуте.
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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