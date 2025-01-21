Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Барселоны» в матче ЛЧ с «Бенфикой»

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Барселона». Встреча пройдёт в Лиссабоне и начнется в 23:00 мск.

Каталонцы выиграли пять матчей ЛЧ подряд и с 15 очками занимают второе место в таблице. «Барса» – самая результативная команда турнира, у парней Ханса Флика 21 забитый мяч.

«Бенфика» с 10 баллами находится на 15-й строчке и пока не может быть уверена в выходе в плей-офф.

В последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2020/21. В Лиссабоне сильнее оказались хозяева (3:0), а на «Камп Ноу» была ничья (0:0).

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами предстоящего матча гостей. На победу «Барселоны» предлагают 2.26, на успех хозяев дают 3.00, вероятность ничейного результата оценивается в 4.00.

По мнению букмекеров, встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.46, на ТБ 3.5 предлагают 2.16.

С учетом высокой результативности каталонцев интересным вариантом для ставки смотрится ИТБ2 (1.5) за 1.73.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе испанской команды. На гостей отдано 87% от общего числа ставок на исход, 7% ушло на ничью, на хозяев пришлось всего 6% ставок.

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