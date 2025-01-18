«Ювентус» сыграл вничью в 7 из 8 последних матчей в Серии А. 3.15 – укрепление тренда в игре с «Миланом»

«Ювентус» примет «Милан» в 21-м туре Серии А.

«Ювентус» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.40. На «Милан» можно поставить за 3.45.

При этом «Юве» сыграл вничью в 7 из 8 последних матчей в Серии А. Всего у туринцев 13 ничьих в 20 турах чемпионата. В игре с «Миланом» на этот исход дают 3.15.

Матч пройдет 18 января. Начало – в 20:00 мск.

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