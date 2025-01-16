«Интер» не смог победить «Болонью», ведя 2:1 по ходу матча. В лайве на ничью давали 7.00

«Интер» и «Болонья» сыграли вничью (2:2) в вынесенном матче 19-го тура Серии А.

До игры миланцы котировались явными фаворитами за 1.50. «Интер» вел со счетом 2:1 по ходу второго тайма, но упустил победу.

В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 7.00, в прематче – за 4.20.

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