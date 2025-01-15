Уверенная победа Вероники Кудерметовой на Australian Open принесла клиенту «Лиги Ставок» 2 708 750 рублей

Во вторник, 14 января, пользователь «Лиги Ставок» заключил пари на матч Australian Open между россиянкой Вероникой Кудерметовой и австралийкой Оливией Гадеки. Он взял тотал меньше 18,5 геймов за коэффициент 2,75. Игрок поставил 985 000 рублей и выиграл 2 708 750 рублей.

Россиянка Вероника Кудерметовой уверенно обыграла австралийку Оливию Гадеки со счётом 6:1, 6:1 и вышла во второй круг, где сыграет с британкой Кэти Бултер.

Букмекерская компания «Лига Ставок» на матчи Australian Open предоставляет всем клиентам высокие лимиты, видеотрансляции на русском языке, экспресс дня, а также специальные ставки на статистику. Регистрируйтесь в приложении «Лига Ставок» и получайте приветственный фрибет 4444.