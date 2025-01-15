Клиент «Лиги Ставок» заключил пари на «Экспресс дня» и выиграл более 8 млн рублей

13 января игрок «Лиги Ставок» поставил 1 270 999 рублей на «Экспресс дня» с бонусом 15% и выиграл 8 896 993 рублей.

В акцию вошли четыре матча игрового дня КХЛ. Условие акции заключалось в ставке на тотал больше 4,5 шайб в матчах: «Металлург МГ» – «Сочи» (4:2), «Торпедо» – «Трактор» (3:5), «Локомотив» – СКА (4:3 ОТ) и ЦСКА – «Спартак» (4:2). Общий коэффициент с учетом бонуса равнялся 7,00.

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